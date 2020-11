Covid se lleva a destacado saltillense; Don Víctor Beltrán Arozena pierde batalla contra enfermedad

Escuchar Nota

El ex presidente del patronato, Alejandro Villarreal Maury dijo “Es una lamentable perdida, un gran ser humano acaba de partir y siempre se le recordará por sus buenas acciones, y su muy importante y destacado espíritu de servicio”.



“Es una verdadera tragedia el fallecimiento de don Víctor, un hombre bueno de mucho compromiso con las causas nobles”, dijo el empresario, investigador y ex presidente del Patronato, José Ángel Reyes Dávalos, mientras que Mario Ricardo Hernández del Bosque, consideró que “don Víctor deja un gran ejemplo de lealtad al patronato y a la amistad, fue un hombre de principios, de orden, de respeto y nos quedamos con su gran ejemplo”.



“Era tan comprometido con la causa, que cuando no vendía todos los boletos que él mismo solicitaba, los ponía a nombre de sus hijos y sus nietos, pero nunca dejaban de colaborar y contribuir a generar los resultados positivos que siempre se lograron”, destacó el entrevistado.



, destacadoy ex directivo de la Asociación Nuevos Horizontes de Jubilados y Pensionados del IMSS en la Región Sureste de Coahuila., y desde su jubilación se dedicó de lleno a apoyar a las personas vulnerables, a los organismos no gubernamentales, y a todas las causas nobles que se atravesaban en su camino.Por supuesto,, y siempre repetía en las mesas directivas, y siempre promoviendo las acciones de apoyo a los grupos vulnerables de nuestra ciudad y comunidades de la región.Alejandro López Siller, Presidente del Patronato de Cuerpo de Bomberos de Saltillo, destacó y participación de don Víctor en todas las actividades del organismo, especialmente colectas, sorteos, y por supuesto en los temas de apoyo y fortalecimiento de la capacitación y preparación de los elementos.Miguel Hernández Cervantes, expresidente del organismo, dijo quedestacando su don de gente buena, y su notable disposición de colaborar siempre para hacer el bien”.Rubén González Pérez, ex gerente del Patronato dijo “desde que se integró al organismo en 2007,, desayunos mensuales, juntas de trabajo, y demás actividades del patronato”.