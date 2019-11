Dona 15 litros de leche materna tras muerte de su bebé

"Antes de que Samuel muriera, me dije que bombearía mi leche para donarla. Después de todo a Porter le dimos leche donada más de la mitad de su primer año de vida.



No pude salvar la vida de Samuel, pero quizá pueda salvar la vida de otro bebé. Bombear no es para las débiles de corazón. Es difícil, mental y físicamente, y es incluso más difícil cuando no tienes un bebé", escribió Sierra en su post.



"Había veces en las que me enojaba porque '¿por qué tenía mi leche que salir cuando no tenía ningún bebé al que alimentar? ¿por qué tenía que levantarme en medio de la noche para esto?'



La historia dese volvió viral en redes socialesque decidió donar su leche materna después de que su bebé fue diagnosticado con una enfermedad que lo llevó a la muerte a tan sólo tres horas de haber nacido., se enteraron de que tendrían otro bebé, ambos estaban felices. Sin embargo, esa felicidad llegó a su fin cuando a los seis meses de embarazo, Samuel, como llamaron a su hijo, fue diagnosticado con Trisomía 18 o síndrome de Edwards, un trastorno genético en el que el feto tiene una tercera copia del material del cromosoma 18, en lugar de las dos copias normales., el resultado suele ser muerte fetal o muerte prematura. Samuel pudo conocer a su mamá en el hospital y murió tres horas después de haber nacido. Sin embargo, Sierra había tomado ya la decisión, y decidió extraer su leche materna durante 63 días para así "ayudar a salvar la vida de otro bebé", pues su primera hija tuvo que tomar leche donada durante sus primeros meses de vida.Ella y el sacaleches llegaron a conocerse bien durante esos dos meses, en los que día y noche Sierra sacaba su leche para poder mandarla a los bebés que lo necesitaran. En total, logró reunir 14.78 litros de leche materna,Gracias a la visibilidad que les ha dado la historia, Sierra y Lee iniciaron la organización Smiling for Samuel, para concientizar sobre la enfermedad de su hijo.Su publicación ha sido aplaudida por los internautas por el mensaje positivo que esta mujer dio a todos:La otra parte de mí sentía que esto era la única cosa que me conectaba con Samuel aquí en la Tierra. ¡Por supuesto espero que esté orgulloso de mí!", terminó Sierra la publicación que no ha recibido otra cosa que comentarios positivos.Con información de Telediario