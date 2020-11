¿Donald Trump 2024? ¿Puede volver a postularse a la presidencia?

Escuchar Nota

“Haré esta predicción ahora mismo: si por alguna razón le roban la elección, o de alguna manera se declara ganador a Joe Biden, Trump anunciará que se presentará a la reelección en 2024. No vas a ver el final de Donald Trump”.

Sin embargo, el que Trump pierda las elecciones 2020 no significa que no pueda volver a postularse a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué?La 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece únicamente que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de Presidente más de dos veces”.Sólo un presidente ha gobernado Estados Unidos durante ocho años no consecutivos. Se trata de Grover Cleveland, quien ejerció un primer mandato en 1884. Después perdió la reelección 1888 contra Benjamin Harrison, pero volvió a ganar la presidencia en 1892.Donald Trump ¿bromeó? con la idea de una presidencia vitalicia durante su mandato. En septiembre de 2019 publicó un tuit donde aparece un cartel con la leyenda “Trump 2024. Make America Great Again”. Sumó más de 22 mil retuits y 109 mil Me Gusta.Sin importar cuál sea el resultado final de las elecciones 2020, Donald Trump ya sumó más votos que en los comicios de 2016. Hace cuatro años tuvo 62.9 millones de votos populares y ahora suma 69.8 millones votos.En octubre, Steve Bannon, exestratega de Donald Trump , ofreció una “predicción” al periódico The Australian, donde sugirió que Trump buscará otro mandato en el cargo si no gana este noviembre.No obstante, un reto importante al que se enfrenta Donald Trump es la edad. Tiene 74 y en 2024 cumplirá 78 (la edad que está por cumplir Joe Biden).