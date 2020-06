Donald Trump dice estar abierto a reunirse con Nicolás Maduro

Escuchar Nota

En una entrevista con Axios, de la que hoy salió un adelanto,Cuando se le preguntó si se reuniría con Maduro, Trump dijo:Sobre Guaidó, el gobernante estadounidense dijo:También declaró:En esta semana se publicaron extractos del libro del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y en ellos se lee que el mandatario quiso retirar su apoyo al líder opositor venezolano Guaidó sólo 30 horas después de reconocerle como presidente interino de Venezuela por considerar que proyectaba una imagen de "niño" frente a la "dureza" de Maduro.De acuerdo con The Washington Post, Bolton explica en su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir, que Trump no estaba convencido con la idea de respaldar a Guaidó, que en enero de 2019, en calidad de jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), se declaró presidente interino de Venezuela al considerar ilegítima la reelección en 2018 de Maduro.Información de El Universal y EFE