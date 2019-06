Donald Trump es acusado de evadir impuestos en Panamá

En Panamá el dueño de un antiguo hotel de la marca de Donald Trump dio a conocer a través de un documento que la empresa del presidente de Estados Unidos distorsionó las finanzas del edificio para evadir impuestos en el país.Con esta iniciativa buscan una compensación de 15 millones de dólares por daños y perjuicios por presunto incumplimiento de contrato y fraude fiscal, según documentos judiciales.El documento fue presentado en una corte federal en Nueva York por el propietario actual del inmueble, Orestes Fintiklis, el cual alega que la empresa que gestiona los hoteles de Trump evadió impuestos sobre los ingresos y la seguridad social cuando gestionaba el antiguo Trump Ocean Club Internacional Hotel & Tower.De acuerdo con el documento, la empresa de Trump habría distorsionado los salarios pagados a empleados y otros registros financieros del hotel para reducir sus impuestos sobre las tarifas que recibía por gestionar el hotel, rebajando sus pagos a la seguridad social y abonando menos dinero a Fintiklis.Por su parte Trump Organization dijo que no evadió impuestos y que, en todo caso, Fintiklis es el responsable en cuestiones fiscales.El grupo hotelero de la familia Trump ha acusado previamente a Ithaca Capital de tomar el control del hotel por medios fraudulentos.Ithaca Capital se negó a hacer comentarios.El antiguo Trump International Hotel en la ciudad de Panamá estuvo administrado por Trump y sus hijos hasta marzo del año pasado, cuando su compañía fue desalojada mediante una orden judicial debido a una presunta "ineptitud flagrante" y mala administración.El proyecto, de 400 millones de dólares de hoteles y condominios, fue la primera empresa de la Organización Trump en América Latina y se inauguró en 2011 con bombo y platillo, con la presencia de Donald Trump y sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Eric. El edificio de 70 pisos con un diseño característico semejante al de una vela domina el perfil de la costa del Pacífico de la ciudad de Panamá.Trump le dio su nombre de marca al proyecto y, según informes, le reportó unos 45 millones de dólares en ganancias, pero desde entonces se ha dicho que algunos de los inversionistas tienen vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico. La Organización Trump no ha sido acusada de lavado de dinero, pero han surgido dudas sobre la labor de diligencia debida de la compañía.En los últimos años, varios proyectos de Trump en todo el mundo han tenido problemas financieros, incluyendo un hotel y un condominio en Toronto, un campo de golf en Puerto Rico y un edificio de condominios en Uruguay. Otros proyectos en Brasil, México y República Dominicana nunca despegaron.Luego que la empresa Ithaca se hizo con el control de la gerencia del hotel el pasado año, la compañía "descubrió que Trump no había cumplido con los requisitos legales y fiscales de Panamá", incluyendo el impago de un impuesto del 12.5% sobre las propias tarifas administrativas de Trump y tampoco reportó los salarios de los empleados a la agencia de seguridad social panameña, lo cual expuso a Ithaca a una carga de millones de dólares.