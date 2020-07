Donald Trump “le desea lo mejor” a ex novia de Jeffrey Epstein, acusada de tráfico sexual

Escuchar Nota

"Le deseo lo mejor, francamente", dijo Trump al ser consultado en una conferencia de prensa sobre si cree que Maxwell colaborará con los fiscales, dándoles información que incrimine a amigos poderosos a cambio de una sentencia reducida. "Me encontré con ella numerosas veces a lo largo de los años, especialmente porque yo vivía en Palm Beach y supongo que ellos vivían ahí. Pero le deseo lo mejor, pase lo que pase", indicó Trump.



"No conozco la situación con el príncipe Andrés, simplemente no lo sé. No estoy al tanto", dijo Trump.



.-. Deberá esperar su juicio en prisión ya que una jueza de Nueva York rechazó su libertad bajo fianza.Los fiscales acusan a la hija del difunto magnate de la prensa británica Robert Maxwell de, con el torso o todo el cuerpo desnudo, durante los cuales él incurría en actos sexuales, según los fiscales.Los fiscales aseguran queSi es hallada culpableEpstein, que murió a los 66 años, era gerente de un fondo de inversión y tenía amigos famosos y poderosos, incluidos Trump, el ex presidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña.Los fiscales acusan al príncipe de no querer cooperar con la investigación porque no han conseguido interrogarlo, pero éste lo niega.