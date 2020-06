Donan 113 recuperados de Covid-19 plasma al IMSS

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A la fecha, 113 pacientes recuperados de Covid-19 han acudido a los Bancos de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a donar plasma.



Debido a que el plasma de estas personas puede ayudar pacientes que tienen la enfermedad con cuadros críticos, el IMSS hizo un llamado para que los recuperados acudan de forma altruista a donar plasma a los Bancos de Sangre en las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara.



Por seguridad transfusional, en la obtención del plasma convaleciente se evitan las donaciones familiares, de reposición o dirigidas.



Esto significa que no es un tipo de transfusión en la que una persona dona sangre o componentes que puede reservar para que se trasfunda a un paciente específico en fecha posterior.



Las personas elegibles para donar plasma son aquellas que se han curado del virus y se debe cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.



Esta Norma tiene como finalidad regular la obtención, procesamiento y uso del plasma a través de un proceso trasparente, altruista y seguro para donadores y receptores, mediante donaciones voluntarias, libres de coacción y no remuneradas.



Este tratamiento experimental puede ayudar a los enfermos al transferirles una carga importante de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 que fueron desarrollados por personas que se han curado de la enfermedad.



En la actualidad, la Covid-19 no tiene tratamiento específico, y este protocolo se realiza de manera adicional a los cuidados que se brindan en las áreas de hospitalización y de cuidados intensivos del IMSS.



Entre los requisitos para los donadores voluntarios de plasma, además de haberse recuperado de la enfermedad en un plazo de 14 días posteriores a la desaparición de los síntomas, es tener entre 18 y 65 años de edad, una prueba PCR para SARS-CoV-2 que resulte negativa a los 14 días posteriores de haber concluido los síntomas.



En el caso de mujeres sin antecedentes de gestaciones, y que cumplan los criterios para donación de sangre segura que establece la NOM 253.



El 22 de abril el Seguro Social se convirtió en la primera institución del País certificada por la Cofepris para hacer uso de plasma convaleciente, bajo el protocolo "Eficacia y seguridad de plasma de donadores convalecientes por Covid-19 en pacientes con síndrome de infección respiratoria aguda grave por el virus SARS-COV-2".