Donan Cruz y Bardem insumos médicos

Ciudad de México.- Penélope Cruz y Javier Bardem dieron un paso al frente para luchar contra la pandemia del Covid-19. La pareja busca mejorar las condiciones de seguridad en las que trabaja el personal de salud.



Así, la actriz compartió en Instagram la buena noticia. Ella y su marido, también han donado una gran cantidad de mascarillas y guantes al hospital de La Paz de Madrid.



Una labor que no les ha sido nada fácil.



“Después de muchos días buscando la manera de encontrar el material sanitario para poder comprar y donar a los hospitales, por fin, Javier y yo hemos hallado una manera”, explica la actriz “gracias a la ayuda logística hemos podido comprar 100 mil guantes de Nitrilo y 20 mil mascarillas tipo FFP2, que han llegado al hospital de La Paz en Madrid”.



Además, Cruz recalca que no ha sido nada fácil obtener esta cantidad de materiales: “Aún con las enormes dificultades para obtener y llevar a sus destinos tales herramientas sanitarias, tenemos la esperanza de que en un tiempo breve podamos donar otros materiales tan necesarios en esta crisis”.