Donan despensa para familia de Édgar Simón

Luego de que Zócalo difundiera la historia de Édgar Simón Cancino, el joven de 22 años que recibió hace días una silla de ruedas del Club de Leones Saltillo El Sarape, ayer su familia tuvo en sus manos la despensa que los lectores hicieron llegar a la casa editora.Las muestras de solidaridad de parte de los saltillenses continúan llegando hasta la casa de María Trinidad Gutiérrez Martínez, pues luego de que se diera a conocer la difícil situación que enfrenta al perder su trabajo por cuidar a su hijo que padece epilepsia, los lectores se mostraron solidarios con alimentos básicos para permitirle a la madre ofrecer una buena alimentación a Édgar Simón.“Él tiene su papá, pero no se quiere hacer cargo de nada y no nos ayuda. Yo lo busco y le digo que le compre de perdido un paquete de pañales, pero no quiere darle nada”, comenta la madre.La abuelita y la madre del joven agradecen de corazón las muestras de apoyo que recibieron en su casa de la colonia Anáhuac y que representan para ellos una verdadera bendición en estos tiempos difíciles a los que se enfrentan, pues por los cuidados que requiere Édgar Simón está imposibilitada a trabajar. “Con el finiquito que recibí de mi último trabajo pude comprar una caja de medicamento para las convulsiones”.