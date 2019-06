“Donde come uno comen millones”, AMLO sobre atención a migrantes

El presidente Andrés Manuel López afirmó que su administración apoyará a los migrantes centroamericanos para evitar presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Al encabezar la entrega de Programas Integrales para el Bienestar en la alcaldía de Gustavo A Madero, el mandatario federal resaltó que se les apoyará a los migrantes porque “donde come uno comen millones”.“Vamos a ayudar a los centroamericanos para que tengan trabajo en sus lugares de origen y que tengan también trabajo en México, porque va a haber para todos. Donde come uno comen millones. Hay que multiplicar los apoyos, para que de esa manera no tengamos estas presiones y demostrarle al mundo de que si hay una manera de enfrentar el fenómeno migratorio”, apuntó.Puntualizó que tras el acuerdo firmado para detener los aranceles “se ha fortalecido el peso mexicano, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo”.Añadió que de no haber llegado a un acuerdo, México se iba a ver afectado, principalmente, las empresas y la generación del empleo.Ante el problema de inseguridad que vive la capitana, López Obrador refrendó su apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum porque “el pueblo también la apoya”.Por su parte, Shienbaum Pardo reiteró que “aquí nadie se raja y no nos va a vencer la delincuencia”.Agregó que es exigente con su equipo de trabajo en materia de seguridad y dijo que entregará una capital con esperanza.“Nuestro compromiso es entregar una ciudad segura y con esperanza y en eso se nos va la vida. Aquí estamos y no los vamos a defraudar”, concluyó.