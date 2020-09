Escuchar Nota

¿Dónde está la hermana de Xavier Ortiz y por qué aún no recoge el cuerpo de su hermano? Un grupo de reporteros permanece a las afueras del Servicio Médico de Ciencias Forenses en Guadalajara, Jalisco, en donde aún permanece el cuerpo del ex Garibaldi.En el matutino “Venga la Alegría”, el reportero detalló a Flor Rubio que la prensa espera a la hermana de Ortiz,pese a que en sus redes sociales detalló que ya iba en camino, pues se encontraba en Colima cuando sucedió el lamentable hecho:La prensa estuvo esperando a que la hermana llegara, pues ella compartió en redes sociales que venía de Colima a Guadalajara. Ayer en la noche creímos que le iban a dar salida a Xavier Ortiz, que iba a llegar la hermana pero no llegó. Mientras no llegue un funeral el cuerpo va a continuar aquí”.El reportero del programa de TV Azteca también aclaró en su enlace la verdadera edad de Xavier Ortiz:Gente de Tepic que ve el noticiero y nos comentaban que la edad que circula en las redes sociales de Xavier Ortiz no es 48 años, sino de 59 años de edad”.Hace unos minutos Sergio Mayer, gran amigo de Xavier Ortiz criticó a la hermana del ex Garibaldi por la manera en que dio a conocer la manera en la que murió.Me parece muy lamentable, triste, desafortunado, con una falta de empatía tremenda. No encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana para dar a conocer la muerte de su hermano, me ardió y molestó mucho leerlo y verlo, no tenía por qué aclararlo menos en redes, indolente, inhumano las cosas que expresa”.