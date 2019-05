¿Dónde está mi hijo?’

Un niño de seis, siete, ocho años. Lleva playera a rayas, guindas y blancas. De piel morena, aperlado. Cabello lacio, corto y ojos con mirada profunda. Bajo la foto un texto, su nombre, la fecha y el lugar de su desaparición.Brandon Esteban Acosta Herrera, desaparecido el 29 de agosto de 2009, en Ramos Arizpe, Coahuila, iba con su padre rumbo al aeropuerto de Monterrey.En el camino, un grupo de hombres armados interceptó la camioneta donde viajaban, desde entonces no se sabe nada de él ni de su padre y sus tíos.Su madre, Lourdes Herrera, los sigue buscando, casi cumplen 10 años de ausencia y aún no hay pistas sobre dónde pudieran estar. Este año Brandon cumple la mayoría de edad, su madre se ha perdido todo ese crecimiento, el Brandon adolescente, ahora el Brandon adulto.Brandon es, tal vez, el primer menor reportado como desaparecido en Coahuila, por lo menos es el primer niño cuya desaparición fue denunciada ante las autoridades ministeriales del Estado.Desde ese 2009 su nombre solo figura en expedientes que se van llenando con declaraciones, con peritajes, con fotografías de la camioneta en la que viajaba el menor cuando un grupo de personas armadas los interceptó a la altura del aeropuerto Plan de Guadalupe. Pero son solo fojas que no dan la respuesta esperada por su madre, ¿dónde está? ¿Por qué se lo llevaron?En Coahuila hay 168 niños con reporte de desaparición, algunos de ellos desde el 2009. Niños de entre uno y 17 años cuyos padres también fueron víctimas de desaparición por parte de grupos criminales o de las propiasautoridades.Niños que fueron víctimas de la violencia que imperó en Coahuila entre el 2009 y el 2012. Niños víctimas de un delito considerado de lesa humanidad, la desaparición y la desaparición forzada.De acuerdo con el registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas, son más de 5 mil niños desaparecidos a nivel nacional.Los 168 de Coahuila son, en su mayoría, originarios de la Región Laguna, donde se concentra la cifra más alta de menores desaparecidos con 74 reportes; en segundo lugar está la Región Sureste, que cuenta con 43 registros, entre ellos el caso de Brandon.La Subfiscalía de Personas Desaparecidas tiene casos archivados desde el 2009 y es entre ese año y el 2012 cuando se registró más del 90% de los casos de desaparición de menores.Lourdes Herrera sigue en la lucha por encontrar a su hijo, como ella otras 168 madres lloran la ausencia, incluso algunas han muerto en ese camino de búsqueda sin encontrar a ese corazón ausente.Las autoridades ministeriales reportan que en la actualidad son pocos los casos de desaparición y que más bien se trata de ausencias voluntarias, sin embargo, el dolor de no saber dónde está un niño sigue siendo el mismo.