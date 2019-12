Dónde y a qué hora ver la final Monterrey vs América

, ya que al Liverpool le jugaron de tú a tú, aunque, no pudieron lograr la hazaña de avanzar a la final; sin embargo, éste es un gran golpe de confianza, pues se demostró el potencial que tiene el equipo dirigidoPor su parte,, no serán un rival sencillo para Monterrey, debido a que llegaron a la final remontando en dos ocasiones a sus contendientes, tales como Tigres y Morelia, por eso es que en esta final nos espera un gran encuentro.Para que no te pierdas el partido de ida de la, aquí te decimos la fecha, horario, dónde y cómo ver en vivo el