Donkey Kong llega a Nintendo Switch Online

Vuelve a explorar selvas, escalar montañas cubiertas de nieve y montar carretas de minas para obtener plátanos,Para los amantes de los, un clásico de la Super NES que presenta a Donkey Kong y su sobrino Diddy Kong cuya misión es recuperar sus plátanos robados del Rey K. Rool y sus secuaces cocodrilos llamados Kremlings.Donkey Kong fue uno de los favoritos para millones de personas en el mundo que ahora pueden revivir momentos divertidos de su infancia.Pero, además de Donkey Kong Country, el servicio de suscripción Switch Online también está agregando el juego japonés Natsume Championship Wrestling en el cual se puede elegir entre 12 luchadores escandalosos con más de 50 movimientos para dominar, “experimenta la acción de lucha más realista de la era de los 16 bits”, señala Nintendo. En este título podrás ponerte a prueba jugando contra la propia consola o con hasta dos jugadores más con los cuales puedes competir en partidos de exhibición, en equipo o en rounds.Otro juego anunciado es The Immortal te hará embarcarte en una misión para explorar mazmorras y descubrir ruinas antiguas. En este caso te convertirás en un mago y deberás explorar el Laberinto de la Eternidad.Nintendo dio a conocer que, en total, Switch Online ahora ofrecerá acceso a 85 juegos clásicos. Los títulos en su biblioteca incluyen Super Mario Kart, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi's Island, The Legend of Zelda: A Link To The Past yKirby's Dream Land 3.Por supuesto la membresía también brinda acceso a títulos actuales como Animal Crossing: New Horizons, Pokémon Sword, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe y muchos otros.En México la suscripción individual Nintendo Switch Online tiene un precio de 79 pesos al mes o bien tres meses por 159 pesos o un año por 389 pesos. También hay una opción familiar para hasta ocho usuarios cuyo costo anual es de 679 pesos.. Lo que ahora es posible gracias a la colaboración entre la compañía y LEGO., personajes coleccionables y packs potenciadores.Así, los fanáticos de este personaje de videojuegos pueden adquirir el Pack Inicial Aventuras con Mario que incluye la figura interactiva de Mario que puede recoger monedas y tiene tecnología LCD en sus ojos, boca y abdomen para mostrar reacciones instantáneas al movimiento, el color y los ladrillos de acción.Luegoen la Guarida Acorazada, el Pokey del Desierto, la Lava Letal de Roco o la Avalancha de Bill Balazos.Además también se han anunciado 10 enemigos de Mario coleccionables. Aunque el jugador no sabrá qué adversario contiene cada pack hasta que lo abra, podría ser un Paragoomba, un Fuzzy, un Pinchón, un Buzzy Beetle, un Bill Bala, un Bob-omb, un Eep Cheep, un Blooper, un Erincho o un Fantasmirón.Las compañías también destacaron la aplicación gratuita LEGO Super Mario desde la cual los usuarios pueden realizar un seguimiento de las puntuaciones obtenidas, dar instrucciones de construcción digital, encontrar sugerencias de ideas creativas y un foro seguro para compartir con amigos.Infomación de El Universal