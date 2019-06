Dormir en hoteles no es un lujo: ex titular de PF

Ciudad de México.- Las condiciones por las que atraviesa la Policía Federal (PF) son de tristeza, pues dormir en hoteles no es lujo, sino una necesidad, afirmó el ex titular de la corporación, Manelich Castilla.Esto luego de que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración ironizara sobre las condiciones que aquejan a los elementos federales."Me da la impresión que (Garduño) no ha conocido la intimidad de la Policía Federal, no ha conocido a la Policía Federal desde adentro y por eso es sencillo confundirse, y en segunda repruebo el adjetivo (de fifí), porque dormir en hoteles era una necesidad no un lujo, es la diferencia con las fuerzas armadas que cuentan con distintas instalaciones".Ante la situación que enfrenta la corporación explicó que "en este momento se queda el País sin un referente, sin un modelo, que si bien tendría sus dificultades, era un modelo a nivel policial, hay un sentimiento de tristeza de ver la desarticulación, como de la división Antidrogas o, de la Gendarmería que tenía los niveles más altos de percepción en el País".Ante las nuevas misiones de los federales, unos a cubrir puestos al Instituto Nacional de Migración (INM) y otros a ser parte de la Guardia Nacional, los elementos refieren que sus nuevas instalaciones, son un "cochinero" y han optado por desplegarse con casas de campaña a la intemperie.Castilla aseguró que existe un desconocimiento del cuerpo federal."Hay un desconocimiento y creo que al tiempo se darán cuenta que hay necesidades en la Policía Federal", advirtió.El ex mandatario federal recordó que se tuvieron que mandar helicópteros para incluso mandar alimentos a las tropas desplegadas en las sierras.