Dos adolescentes encuentran con un detector de metales unas raras monedas de hace mil años

Inglaterra.- Dos adolescentes británicos con sus detectores de metales descubrieron este verano, en sendas incursiones de búsqueda, un par de raras monedas de 1.000 años de antigüedad, según informa "Smithsonianmag".



Así, Reece Pickering, de 17 años, desenterró un centavo sajón plateado con fecha de 1066 mientras buscaba tesoros en Norfolk en agosto. En septiembre, Walter Taylor, de 16 años, que comenzó a usar detectores de metales cuando tenía 4 años, encontró un centavo de plata de 1106 en un campo en South Essex, según Hansons Auctioneers and Valuers, que incluirá las monedas en una próxima venta.



"No esperaba encontrarme con una moneda tan minoritaria y notable", dice Pickering en el comunicado. "No puedo imaginar encontrar algo tan especial como esto de nuevo. Nunca sabes lo que hay debajo de tus pies", señaló también y recoge "Smithsonianmag".



El centavo de plata Harold II de Pickering es uno de los tres que se sabe que sobreviven hoy en día, según "Eastern Daily Press". Se espera que se venda por alrededor de 3.300 euros. Estaba detectando metales con su padre, Jonny Crowe, cuando descubrió un centavo de plata de Harold II, una moneda sajona que se remonta a 1066, el año de la Batalla de Hastings hace 954 años.



Crowe, un soldador de 41 años, dijo a este periodico: "La moneda se ha registrado en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. Solo se sabe que existen otros dos. Vale alrededor de 3.000 libras pero podría venderse por más".



El otro adolescente, Taylor, encontró un centavo de plata que representa a Enrique I apuntando a un cometa, según informa "Birmingham Live". Por esta moneda se espera recaudar algo más, alrededor de 3.800 euros.



Charles Hanson, propietario de Hansons Auctioneers y un entusiasta detectorista de metales, ha afirmado: "Qué hallazgos históricos increíbles. Hay un tesoro olvidado bajo nuestros pies, y estos muchachos han encontrado dos buenos ejemplos". Las monedas se venderán el 26 y 27 de octubre.