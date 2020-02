Dos alemanes provenientes de Wuhan dan positivo en coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los alemanes que fueron repatriados desde China para evitar el contagio del coronavirus 2019-nCoV fueron diagnosticados con esta enfermedad ya en su periodo de cuarentena dentro de su país.



Al salir de China y al llegar a Frankfurt no mostraban ningún síntoma, pero este domingo los mostraron, por lo que tras el diagnostico fueron aislados del resto de los 120 alemanes con los que volvieron del país asiático, informó Europapress.



Once personas más que se encuentran en la cuarentena se mantienen en atenta vigilancia, sólo uno muestra probables signos de enfermedad, el resto tiene condiciones previas que podrían mostrar un posible contagio.



El coronavirus ha demostrado ser una enfermedad sin síntomas al inicio del contagio, por lo que puede aumentar el número de transmitidos en los países que han repatriado a sus ciudadanos, como Francia, Estados Unidos y Reino Unido.



El número de pacientes en Europa de esta enfermedad ha llegado a los 23 y este sábado llegaron de Francia 250 personas más que serán sometidas a cuarentena de diversas nacionalidades, informó Euronews, por lo que se mantendrán al pendiente del caso.



Hasta el momento las autoridades chinas apuntan que es posible que 75 mil 815 personas fueron contagiadas sin que aún presenten síntomas y esa cifra sólo corresponde a la ciudad de Wuhan.



Al menos cada enfermo pudo contagiar a 2.68 personas en sus recorridos, informó un estudio publicado la tarde de ayer por The Lancet, mientras que el número de enfermos subió a aproximadamente 14 mil 446 víctimas y 305 muertos, uno de ellos en Filipinas, el primero fuera de China.



La enfermedad que se originó en Wuhan ya superó la escala a la que llegó el contagio del SARS entre el 2002 y 2003, cuando declararon la emergencia global.