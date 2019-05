Dos Bocas podría tardar y costar más de lo que AMLO espera

Moody's advirtió que debido a la falta de experiencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la construcción de refinerías, el proyecto de Dos Bocas podría tardar y costar más de lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador espera."Dada la falta de experiencia del gobierno (y Pemex) en la construcción de refinerías, es probable que el proyecto termine costando más y tomando más tiempo de lo que el gobierno anticipa, colocando más presiones sobre los recursos fiscales", indicó.La calificadora señaló en un documento que la última vez que Pemex construyó una refinería fue hace más de 40 años, y que ahora las tecnologías y procesos son muy diferentes. Además, criticó que el uso de la capacidad de sus seis refinerías es inferior al 50 por ciento.Por lo anterior, dijo, "surgen dudas sobre el compromiso y la capacidad de Pemex para construir la refinería", y no descartó un escenario en el que el proyecto no se complete "debido a su complejidad técnica y la incapacidad del gobierno para ejecutarlo"."La promesa de su gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) de mantener la responsabilidad fiscal aparece cada vez más en tensión con su ambiciosa agenda de gastos sociales y de infraestructura", indicó.Costo de Dos BocasPara la nueva refinería, Moody's estima un costo mayor a los 10 o 12 mil millones de dólares, mientras que el gobierno de López Obrador proyecta uno de 8 mil millones, con un tiempo de construcción de tres años.En un reporte aparte, Moody’s indicó que los fundamentales de la industria energética nacional van de neutrales a negativos y si bien el gobierno federal está impulsando a Pemex para que destine recursos en refinación, y esto no es rentable, permitirá que la empresa productiva del Estado eleve su inversión de capital significativamente.En un documento sobre estrés económico global, detalló que en México la producción de petróleo y gas ha ido disminuyendo desde 2004, debido a una inversión insuficiente y una fuerte carga fiscal en Pemex, pero con los nuevos lineamientos del gobierno federal la inversión de capital aumentará a 12 mil millones de dólares en 2019.La agencia agregó que el enfriamiento que está teniendo la economía mexicana y las restricciones fiscales obstaculizan que el gobierno federal cumpla con una ambiciosa agenda de infraestructura que impulse el empleo y el crecimiento.Además, añadió, la repentina cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha elevado las preocupaciones de los inversionistas y el temor de que el nuevo gobierno debilite la regulación.Con información de Milenio