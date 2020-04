Dos gatos en NY, las primeras mascotas con coronavirus confirmado en EU

Escuchar Nota

“Estas son las primeras mascotas en los Estados Unidos en dar positivo”, dijo el miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un comunicado conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“No hay justificación para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar”, dijeron.

#Internacional: En el zoológico del Bronx, Nueva York, siete tigres más dieron positivo a las pruebas de COVID-19, aplicadas después de confirmarse la enfermedad en una tigre malayahttps://t.co/2g4sAOQxPe — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 23, 2020

, anunciaron funcionarios federales el miércoles. Ambosy se espera que se recuperen por completo.Las agencias enfatizaron que no hay evidencia de que las mascotas jueguen un papel en la propagación del coronavirus en los Estados Unidos, informó CNN Los dos gatos fueron examinados después de que mostraran síntomas respiratorios, según las agencias, y se unieron a las filas de. En la tarde del miércoles se confirmó que otros siete grandes felinos en eltienen Covid-19.Un veterinario hizo la prueba al primer gato doméstico después de queEs posible, dijeron las autoridades, que el gato haya sido infectado por alguien fuera de la casa. Alguien dentro de la casa, con síntomas leves o sin síntomas, también podría haber transmitido el virus.El segundo gato, en un área separada de Nueva York, también fue examinado después de mostrar signos de enfermedad respiratoria., pero otro gato en el hogar no ha mostrado signos de enfermedad.Los funcionarios aún están aprendiendo más sobre el coronavirus y las mascotas, pero los CDC, dijeron los CDC, yLa agencia dijo que, como los parques para perros.Si alguien está enfermo con Covid-19, ya sea sospechoso o confirmado, los funcionarios recomiendan que otro miembro del hogar cuide a las mascotas.Si eso no es posible, las personas deben usar cubiertas de tela alrededor de los animales, asegurándose de lavarse las manos antes y después de cualquier interacción., y evitar ser besados ​​o lamidos.