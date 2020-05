Dos hermanos trabajadores de la salud mueren por Covid-19 en Oaxaca

Escuchar Nota

“Fallece 2do Compañero @Tu-IMSS por #Covid19 en el #HGZ1Oaxaca @IMSS_Oaxaca ante las malas condiciones, protocolos de seguridad y material precario para proteger a los compañeros de dicho nosocomio. @lopezobrador_ @zoerobledo @_VicenteSerrano”.



Los integrantes del SNLTSS también cuestionaron a la senadora Susana Harp por no haber actuado, ya que –subrayaron– sólo se reúne con autoridades estatales y federales, y desconoce la realidad de los trabajadores de salud en la entidad.En dos esquelas que hizo circular en la plataforma mencionada, el SNLTSS manifestó su pesar por el fallecimiento de sus compañeros.En la primera, con fecha 27 de mayo, se lee: “Se une a la pena que embarga a la familia Diego Ortiz por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Aldo Diego Aguilar. Rogamos a Dios nuestro Señor por una pronta resignación a sus familiares”.La otra esquela, fechada el 28 de mayo, dice: “El Sindicato Nacional Libre de Los Trabajadores del Seguro Social Sección Oaxaca se une a la pena que embarga a la familia Diego Ríos por el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Pedro Diego Aguilar. Rogamos a Dios nuestro Señor por una pronta resignación a sus familiares”.Al corte informativo de ayer, las autoridades tenían registrados 260 casos positivos de covid-19 entre el personal de salud en Oaxaca (103 médicos, 125 enfermeras y 32 de otras áreas), pero no mencionaron una sola muerte.