Dos menores detenidos por la agresión a una joven por que tenía más seguidores en Instagram

Tras concluir la investigación por el presunto delito de lesiones graves contra una menor de 16 años en Meco, los agentes de la Guardia Civil del Equipo dehan logrado identificar a los siete jóvenes que serían los presuntos responsables de la multitudinaria agresión. Cinco de ellos son inimputables por no tener 14 años de edad, mientras que los otros dos detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid, quienes decretaron su puesta en libertad bajo la tutela de sus padres o adultos responsables.El hecho ocurrió el pasado 5 de julio cuando la joven de 16 años fue agredida en el parquepor un grupo de chicos debido a su popularidad en la red. Como resultado de la paliza que recibió, la menor fue ingresada de emergencia en latras sufrir un edema cerebral.Las investigaciones estuvieron a cargo de laquienes pusieron el caso en conocimiento de lapara que se tomen las medidas correspondientes. Durante las pesquisas se intervinieron dos teléfonos móviles.Asimismo, latuvo que pedir tranquilidad a los vecinos a través de su cuenta eny solicitó que no se difundan fotos de los posibles autores por no saber si están implicados en los hechos.No es la primera vez que una agresión de este tipo ocurre en esta zona de. Vecinos del municipio aseguran tener "miedo de encontrarse con unos jóvenes que no respetan la vida de los demás".