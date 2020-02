Dos muertos por riña en penal de Villahermosa, Tabasco

Escuchar Nota

Villahermosa, Tab.- Al menos dos muertos y 25 heridos habría dejado anoche una riña en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET), ubicado en esta capital, luego de que dos grupos de reos se enfrentaron a golpes y salieron a relucir armas punzocortantes.



Hasta el momento no hay un reporte oficial de estos hechos, pero algunas versiones hablan de que la batalla campal entre internos ocurrió en el patio central del penal.



Los custodios del centro penitenciario no pudieron intervenir incluso tuvieron que abandonar el área a fin de no ser agredidos por los rijosos, donde incluso fue saqueada la tienda de la cárcel estatal.



Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que con el apoyo de custodios finalmente lograron someter a los rijosos.



A causa de las heridas que presentaban, cinco de los lesionados fueron llevados al Hospital Rovirosa de Villahermosa para su atención, mientras que el resto recibió cuidados médicos en el penal.



De acuerdo con el portal Sin Reservas, el secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana afirmó que a la medianoche los disturbios ya habían sido controlados por la fuerza pública.



Hasta el momento las autoridades judiciales no habían aportado información sobre la trifulca.