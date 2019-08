Dos niños escapan de su casa, sus padres los maltrataban

Ciudad de México.- Cansados de los maltratos a los que eran objeto por parte de su madre y su padrastro, dos menores de edad huyeron de su casa en Chalco y ahora su abuela busca tener su custodia.



"Cuando llegamos a nuestra casa nos castigaron tres días sin comer, parados frente a la pared, sin dormir, sin comer y nos dieron 15 palazos también”, ese fue el castigo que sufrieron Juan y José, como nombraremos a los dos menores, de 13 y 10 años de edad, por haberse escapado de su hogar la primera vez.



Juan recuerda que ante los maltratos de los que eran objeto decidieron salir de su casa y una señora los ayudó a llegar al municipio de Nezahualcóyotl con su abuela materna.



"Salimos temprano, de ahí pasamos a una veterinaria, porque nos gusta los animales y entonces le platicamos todo a una señora y nos dijo ¿qué hacen ustedes aquí tan temprano yo acabo de abrir?, ya le platicamos todo y ‘¿ahorita a dónde van?’



Entonces le decimos que íbamos a Neza, dijo ‘¿tan lejos ustedes dos tan pequeños?’, no pues que sí, nos dijo que llevábamos dinero y le dijimos que no, la señora nos prestó dinero y nos subimos a la combi, ella nos ayudó a que nos subiéramos, la señora le pagó al chofer y ya nos fuimos”, indicaron los menores.



Aunque los pequeños buscaron refugio en casa de su abuela materna en la colonia El Sol en Nezahualcóyotl, en ese entonces nada pudo hacer por ellos, por lo que tuvieron que regresar a casa y siguió la rutina de maltrato que aseguran de la que son víctimas desde hace ocho años,



"Mi mamá me pega mucho y mi papá también, y mi mamá yo cuando estaba pequeño agarró el celular y me pego en el dedo y aquí me quitó la uña y aquí tengo la cicatriz, porque estábamos jugando y no me acuerdo si tiré a mi hermana por accidente y me pegó”, explicó José de 10 años.



Por lo que nuevamente decidieron huir, luego de que el pasado 19 de julio, su madre de nombre Nancy les pegara con un gancho a sus hermanitos menores.



"El 19, porque mi mamá siguió pegándole a mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano más pequeño, agarró el gancho para colocar la ropa y a mi hermana se lo reventó en la espalda y a mi otro hermano también se lo reventó en la espalda y lo dejó tirado en el piso.



"Yo me enojé y le dije a mi hermano vamos, ¿no?, o ¿te quieres ir con mi abuela?, le dije al de 10 años y me dijo que sí, entonces como mi abuela vendía carnes frías y se había ido a vivir con nosotros juntamos ese dinero y con eso nos venimos”, explicó Juan



Esta vez, su abuela buscó ayuda en la Unidad de Atención a Víctimas y la policía de Nezahualcóyotl, quienes la orientaron y solicitó la custodia de los cuatro niños de 13, 10, ocho y seis años de edad



Ellos vivían en Chalco, están conmigo porque eran muy maltratados por sus papás, dos de ellos no son sus hijos, son sus hijastros entonces si los maltrataban. Dos de ellos se escaparon el 20 de junio vinieron aquí conmigo y pues la verdad si me preocupe, se escaparon otra vez, la próxima no se van a venir conmigo si yo no los ayudo, se me van a ir no sé a otro lado, y necesito ayudarlos”, explicó Rosalía López, abuela materna de niños maltratados



Y después de un mes logró que le dieran la custodia temporal de los niños víctimas de maltrato tanto de su madre Nayeli, de 33 años de edad como de su padrastro Juan Manuel, quien es Policía Federal.



Ahora los cuatro menores, quienes sueñan con ser psicólogo y arquitecto, dentista se mantendrán bajo el resguardo de su abuela en lo que concluye el proceso pericial y se determina a situación jurídica de los generadores de violencia.



"Pues la verdad que si me ayudaran para que yo tenga la custodia de los niños y pues que pase lo que tenga que pasar con este señor, a mí me interesan los niños que estén bien porque son niños, son niños del futuro ahora ellos tienen que echándole ganas y no estar pensando que me van a pegar”, apuntó.