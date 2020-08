Dos pasajeros a bordo de un avión que se negaron a usar cubrebocas desatan brutal pelea

Escuchar Nota

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9 — The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020

Una bordo.El hechodurante un vuelo que cubría la ruta de Ámsterdam (Países Bajos) a Ibiza (España).Según testigos,Por su parte, un portavoz de la aerolínea, citado por medios locales, explicó que los "" estaban molestando a otros viajeros "física y verbalmente", informa RT Un video compartido en redes sociales muestra varias imágenes del enfrentamiento, así como elcontra el piso de la aeronave.Posteriormente,, a pesar del incidente, "la seguridad del vuelo no se vio comprometida".KLM anunció que,"desde la primera llamada de embarque hasta que se haya pasado por la puerta de llegada a su destino para prevenir la propagación del virus" y advirtió que los pasajeros que no cumplan esta medida no podrán abordar sus aviones.