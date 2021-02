Dosis recibidas hoy en región sureste de Coahuila, cubrirán sólo 5% del padrón de adultos mayores

Escuchar Nota

“La meta es de 20 mil 298 vacunas que vamos a aplicar a 17 municipios donde en algunos del Norte suspenderemos este próximo jueves por el pronóstico de más frío y para no arriesgar a los adultos mayores”, señaló.



Sólo el 5 por ciento del total de dosis que se requieren para inmunizar a los adultos mayores llegaron a Coahuila, luego que se tiene una meta de aplicar 20 mil 298 biológicos ende un padrón de más de 360 mil personas de 60 y más que habitan en la entidad.dijo que se tiene previsto una meta de inoculación de 500 adultos diariamente, pero tan sólo en el inicio de la vacunación en el Sureste este martes, señaló que se aplicarían 240 en los cuatro puntos de Arteaga (Huachichil, San Antonio, Los Llanos y la cabecera municipal) y 240 en General Cepeda (la cabecera y Pilar de Richardson).Fue la mañana de este martes que inició la aplicación de la primera dosis a los adultos mayores en la escuela “Andrés S. Viesca” de Arteaga en la que abuelitos llegaron desde las 7:00 horas y tuvieron que esperar los insumos y autoridades hasta dos horas después.explicó que desde el lunes arrancó en La Laguna en el municipio de Viesca la vacunación para este sector de la población, pero por las bajas temperaturas, no se pudieron abrir más puntos.Indicó que si el buen clima lo permite, se estarán abriendo más puntos en losdonde se extenderá la protección contra el covid-19 para los adultos mayores.Detalló que para el Sureste se abrieron puntos de vacunación en Arteaga y General Cepeda, en La Laguna en Viesca; en la Centro- Desierto, en Ocampo, Cuatro Ciénegas, Sacramento, Sierra Mojada, Candela, Escobedo, Abasolo, Juárez y Progreso; en la Norte, Jiménez, Zaragoza Villaunión, Hidalgo y Guerrero.Dio a conocer que dentro del ejercicio de registro en plataformas o por llamadas telefónicas que se hizo por parte de los, se apuntaron y aceptaron ser vacunados hasta el momento 180 mil y aclaró que quien no hay podido acceder al sistema o no haya sido anotado, se podrá acercar a los puntos establecidos, mostrar su CURP, una identificación y anotarse para ser calendarizado.Informó que este martes llegan más biológicos de los que se decidirá cuántas más se aplicarán en Coahuila.para inmunizar a los adultos mayores, a partir del padrón que se tiene de este sector de la población de 60 y más.Por último aclaró que no se está dejando de lado la inmunización del personal de la salud que falta de la segunda dosis, sino que se estarán utilizando diferentes laboratorios para los de primera línea de hospitales con la