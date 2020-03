Dotan presidencia de gel antibacterial

Escuchar Nota

Allende, Coah.- El municipio hizo la adquisición de 100 litros de gel antibacterial, mil cubrebocas y aparatos para medir la temperatura, los cuales serán instalados en las puertas de acceso de las dependencias de la presidencia como el DIF.



El alcalde Antero Alvarado Saldívar preocupado por salvaguardar a la población coordinará acciones con la Secretaría de Salud para que en los establecimientos públicos, particulares, comerciales y de asistencia masiva tengan al alcance dichos insumos de protección.



El personal administrativo de la Presidencia Municipal trabajará dentro del horario normal para atender a los ciudadanos en cualquiera de los trámites, especialmente en las cajas de la tesorería donde la gente acude a pagar el impuesto predial y aproveche el descuento, además de participar en un próximo sorteo de electrodomésticos.



“Las puertas de la presidencia y el DIF estarán abiertas, solamente se suspenden los eventos donde haya concentración de personas”.



Las medidas de prevención y suspensión se aplicarán hasta que haya pasado la contingencia y las autoridades sanitarias del sector salud así lo determinen.



Por lo pronto a partir de hoy viernes quedan paralizadas las actividades educativas, sociales y eventos deportivos, entre otros programados.



Las recomendaciones en lo general para las personas además de su cuidado e higiene personal, son la de no acudir a lugares concurridos y no tengan acercamientos físicos, saludos de mano, besos y no compartan objetos personales.



Para hoy se espera otro comunicado más de parte del municipio, luego de la reunión estatal a la cual asistió el alcalde Antero Alvarado Saldívar, presidida por el jefe del Ejecutivo Miguel Ángel Riquelme Solís y el secretario de Salud.





Trabajo



Las dependencias municipales seguirán trabajando bajo medidas precautorias del personal.