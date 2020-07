‘Douglas’, el primer huracán de la temporada en el Pacífico

Escuchar Nota

#Douglas se ha intensificado a #Huracán categoría 1. Su centro se localiza a 2,415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para #México. Para más detalles consulta https://t.co/VVYNAjY7Uo pic.twitter.com/c9Gl3D8m08 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2020

"La tormenta tropical Douglas se ha intensificado a huracán categoría 1, se ubica al oeste-suroeste de Baja California Sur, lejos de costas mexicanas", detalló la dependencia en su más reciente informe.



.- Al aumentar sus fuerzas en las últimas horas,Debido a su lejanía de las costas, no ha generado precipitaciones en territorio mexicano, informó elen el noroccidental estado de Baja California Sur, y a 2 mil 135 kilómetros al oeste-suroeste de la Isla Socorro, perteneciente al estado de Colima.El ciclón avanza hacia el oeste aSe encuentra, afirmó el, por lo que aún no emitió recomendaciones ni a la población ni a la navegación.Douglas se formó como depresión tropical el lunes pasado y ayer fue tormenta tropical; se ha alejado paulatinamente de las costas sin dejar lluvias prominentes en el Pacífico mexicano.Según el pronóstico del, este jueves podría aumentar hasta categoría 2 y permanecería así al menos dos días hasta que el domingo se convertiría de nuevo en tormenta tropical.Por la trayectoria que sigue, no se descarta que impacte aDouglas es el cuarto fenómeno de la temporada de huracanes en el Pacífico después deNinguno ha causado grandes precipitaciones en México, aunque por el Atlántico, Cristóbal sí dejó inundaciones en el sureste del país.En la temporada de 2019 se registraron 33 eventos de este tipo, 19 por el Pacífico y 14 por el Atlántico, según los datos delLa temporada de ciclones tropicales comienza cada año el 15 de mayo en elel 1 de junio, terminando para ambas zonas el 30 de noviembre.