Dr. Mario World llegará a iOS y Android en julio

Usuarios de dispositivos móviles iOS y Android ya pueden pre-registrarse para ser de los primeros en probar Dr. Mario World, la versión móvil del popular juego de Nintendo que estará disponible a partir del 10 de julio.La dinámica del juego consiste en ayudar a Mario, el personaje icónico de Nintendo que ahora trabaja como doctor, a eliminar unos virus de color rojo, azul y amarillo al posicionar unas cápsulas aleatorias.De acuerdo a un tráiler de las nuevas mecánicas del juego, ahora bastará con unir a los virus en pantalla con dos cápsulas de su mismo color para destruirlos.En el más reciente tráiler también se indica que para jugar se necesitará que el dispositivo cuente con una conexión a internet persistente, lo que sugiere a que no se podrá disfrutar offline como ocurre con Super Mario Run, o al menos no se podrán disfrutar todas sus funciones.Otra de las novedades es que Peach, Bowser, Toad y otros personajes del Reino Champiñón usarán la bata blanca para ayudar al héroe bigotudo a superar 200 niveles distintos distribuidos en diferentes mundos.El juego móvil también contará con la posibilidad de compartir la experiencia con amigos y familiares al jugar en línea en el Modo Versus, para disputar duelos en tiempo real. Además, los gamers podrán ganar y recibir corazones para poder seguir jugando el Modo Aventura.El juego será "free to start", es decir que aunque sea gratis para su descarga, posteriormente proveerá de a los jugadores de contenido digital adicional que pondrá en venta. Nintendo afirma que el juego continuará con actualización que añadirán niveles y más doctores después de que el juego sea lanzado.Así, Dr. Mario se suma a la oferta de juegos móviles que Nintendo comenzó con Super Mario Run en diciembre de 2016 y que aumentará con la llegada de más juegos, como Mario Kart Tour, juego que llegará en verano de este año a iOS y Android.