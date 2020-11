Drake arremete contra los Grammys en medio del drama de The Weeknd

Escuchar Nota

"¿Colaborativamente planeando una presentación por semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones es igual a que no seas invitado", publicó el cantante en Instagram.

"Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia", escribió.

"Creo que deberíamos de dejar de sorprendernos cada año por lo desconectados que están la música impactante y esos premios, y aceptar que lo que alguna vez fue el mayor reconocimiento, ahora puede no importarle al artista de ahora y a los que vendrán después.







"Es como ese familiar que esperas que se componga, pero simplemente no cambia su forma de ser", escribió el intérprete de "Laugh Now Cry Later".

"El otro dije que @theweeknd era candidato para el álbum o la canción del año junto con un sinnúmero de otras posibilidades razonables, y simplemente nunca sucede.



"Este es buen momento para que alguien comience algo nuevo que podamos construir con el tiempo y pasarlo a las generaciones que están por venir", añadió Drake.

"Pero como el único premio en el que votan los iguales, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música, a la vez que ponemos los reflectores sobre los muchos artistas que conforman nuestra comunidad global", dijo el presidente a Variety.

