Drake Bell confiesa que extraña los tacos mexicanos

"Pastor, solo pastor es mi favorito. Tengo aquí en Los Ángeles tacos al pastor pero no es lo mismo", explicó durante la conversación en línea, en la que hizo grandes esfuerzos para demostrar la mejoría de su español.



"No sé, creo que es por la relación que he sido capaz de crear con mis fans de México. Ellos realmente aceptaron mi música muy pronto en mi carrera, así que es una relación que pude mantener con ellos más como una amistad entre artista y seguidores", expresó.



"Primero estaba asustado (con el español), incluso ahora estoy nervioso. Cuando empecé pensaba '¡oh, no!, la gente me va a juzgar o pensar que suena mal', pero cuanto más canto en español más cómodo se hace. Se está haciendo mas fácil al escribir mis letras en español, pero al principio era espantoso, mi pronunciación era muy mala", dijo el cantautor.



El cantante estadounidense Drake Bell publicó este viernes su nuevo sencillo "Diosa", una canción en inglés y en español con la que reafirma su amor por Latinoamérica. Precisamente, en una entrevista, dijo que en Los Ángeles, donde reside, puede comer tacos al pastor pero no saben igual que los de México.Hace algunos meses el cantante se hizo viral debido a que lanzó el debate en Twitter sobre si son mejores los tacos de pastor -un tipo de carne adobada típica de México- o los de bistec.El artista, que se hace llamar Drake Campana en sus redes sociales, ya había hecho canciones bilingües como "Fuego lento" para agradecer la fidelidad de sus seguidores de países de habla hispana pero también por lo mucho que disfruta de cantar en el idioma español.Aunque no está seguro de la razón por la que tiene tantos seguidores en Latinoamérica desde sus inicios, cree que la clave es que logró establecer con ellos una relación de amistad.Y Bell siempre se ha mostrado muy agradecido, especialmente con México, a donde viaja con asiduidad y un lugar que está echando de menos durante la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus.Desde que publicó "Fuego lento" en 2018, el cantautor y actor, que se dio a conocer de manera internacional con la serie "Drake & Josh" (2004-2007) de Nickelodeon, había estado buscando artistas con los que colaborar en español y, entre ellos, conoció al mexicano Noel Schajris, con el que terminó estableciendo una amistad y con el que quiere seguir trabajando"Conocí a Noel y fue genial porque vive en la calle de al lado en Los Ángeles. Es muy buen compositor y músico y yo amo colaborar con otros artistas. Está bien escribir mi música yo solo pero es más emocionante colaborar", explicó Bell.Aun así, no ha podido conducir a casa del mexicano con asiduidad por la pandemia y también echa de menos poder practicar su español que, aunque está mejorando como demostró en la entrevista, todavía puede perfeccionar.Y aunque le encantaría poder visitar México para encontrarse con sus seguidores, degustar sus amados tacos y hacer un concierto, por ahora tendrá que conformarse con el show que ofrecerá en línea el próximo 15 de agosto en el que presentará en vivo "Diosa", además de repasar sus éxitos."Diosa" es, explicó en un entrañable español, una canción sobre un amor pasado rodeado de pasión y vulnerabilidad, un amor peligroso al que le canta con ritmos latinos.