Drake lanzará en enero de 2021 su nuevo disco, Certified Lover Boy

, el artista de mayor éxito comercial en el mundo actualmente,, que verá la luz en algún momento del mes de enero.El rapero canadiensey además ha obsequiado a sus seguidores con un breve anticipo del mismo en forma de imágenes de lo que parece ser su próximo videoclip., que dará así relevo a su último trabajo en el mercado, "Scorpions" (2018),y por ejemplo volvió a obtener gran repercusión con su colaboración en el tema "POPSTAR" junto a DJ Khaled.Ya, en el que participa Lil Durk.Aunque, es la música la que más éxitos le ha proporcionado., "Thank Me Later" (2010),, además de hacerse con cuatro premios Grammy y dos Brit Awards, entre otros muchos galardones.Por si fuera poco,, por delante de Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem.