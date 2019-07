Drenajes clandestinos causan destrozos en el Paso Express

El desprendimiento de un muro revive el temor en el Paso Express de Cuernavaca, Morelos. La obra pareciera desmoronarse, la tierra y el pavimento se reblandecen por una serie de filtraciones, al menos ese es el diagnóstico preliminar."Por ahí se coló agua probablemente durante los últimos 3 años, que es más o menos lo que tiene de construido ese tramo", afirmó Fidel Giménez, secretario de Obras en Morelos.En el punto más crítico, un muro de contención parece a punto de colapsar, con una fisura que permite que el agua siga entrando por debajo del pavimento. Y no sólo eso, los vehículos circulando, de todos los tamaños, prácticamente las 24 horas del día, informó Uno TV Pero la amenaza de las filtraciones va más allá, en realidad se expande por gran parte de la obra. Muros y pavimento ocultan drenajes y desagües clandestinos de casas aledañas que desembocan en la vía.Jorge López habita en la colonia Chipitlán de Cuernavaca, afirma que muchas casas no tienen otra opción. Este es el panorama junto a los muros."Acá si te fijas, cuando llueve se va para allá. Pero allá va a haber arriba otro problema, el día menos pensado va ser un socavón ahí otra vez. Después subimos a la vía con él, dónde comprobamos que los daños están a la vista. Son hundimientos por la humedad".Habitantes de la zona, como Elizabeth Yáñez y Carlos Sánchez, aseguran que cuando se construyó la vialidad, les ocultaron información."Y nosotros como vecinos queríamos ver dónde está nuestra salida de drenaje, y nunca se logró encontrar los tubos. No sabemos si están bien, si están adecuados, si llegan al tubo central. No se quiso hacer ninguna modificación al drenaje", dijo Elizabeth."Yo tengo aquí cerca de 40 años y nunca habíamos tenido problema. Hicieron la obra de la autopista y echaron a perder los desagües naturales que había", afirmó Carlos.Esta vialidad mide 14.5 kilómetros, costó 2 mil 213 millones de pesos. El Gobierno de Morelos diagnostica que la vía no está habilitada para recibir esas descargas."No tiene la vocación de que reciban en la cuneta esas aguas negras, sino que deben ir al sistema de drenaje del municipio de Cuernavaca", dijo Giménez.Por lo pronto Caminos y Puentes Federales (Capufe) ya ordenó una serie de estudios, para evitar tragedias como ocurrida el 12 de julio de 2017, cuando se abrió un socavón, un auto cayó y murieron dos personas.Pero de esas cosas le contaremos en la segunda entrega de este trabajo.