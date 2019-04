Drogas provocan que ateos crean en Dios

El estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins de Maryland, en Estados Unidos, asegura que más de dos tercios de los ateos que participaron en la investigación dejaron de serlo después de tener un encuentro con Dios o un ente sobrenatural.En la investigación, publicada en la revista PLOS ONE, se utilizaron datos de cuatro mil 285 personas de todo el mundo a quienes se les pidió responder encuestas sobre experiencias de encuentros con Dios, un poder superior o con un ángel. También, se les solicitó que revelaran cómo influyó posteriormente esa experiencia en su vida.De los participantes, mil 184 indicaron haber tomado psilocibina, mejor conocidos como “hongos alucinógenos”; mil 251 personas consumieron LSD, una sustancia psicodélica semisintética; 435 dijeron que tomaron ayahuasa, un brebaje de origen vegetal originario de culturas indígenas de América Latina; mientras que 606 mencionaron que consumieron dimetiltriptamina (DMT), un compuesto psicodélico que se encuentra en la naturaleza.Solo 809 de las personas encuestadas dijeron haber experimentado un encuentro con algo sobrenatural sin haber tomado ninguna droga.Un hallazgo interesante del estudio fue que la mayoría de las personas que se identificaron como ateos, tanto en el grupo que no usó sustancias psicodélicas, como en el que sí, dejaron de identificarse como tal después de experimentar un encuentro místico.Las experiencias que las personas describen como ‘encuentros con Dios’ o ‘un representante de Dios’ se han informado durante miles de años, y probablemente forman la base de muchas de las religiones del mundo”, comentó Roland Griffiths, autor principal de la investigación, citado por RT.“Y aunque la medicina occidental moderna no suele considerar las experiencias ‘espirituales’ o ‘religiosas’ como una de las herramientas en el arsenal contra una enfermedad, nuestros hallazgos sugieren que estos encuentros a menudo conducen a mejoras en la salud mental“, agregó Griffiths.Griffiths aclaró que este estudio únicamente “analiza las experiencias personales” de los encuestados, y no hace referencia alguna sobre la existencia o la inexistencia de Dios.