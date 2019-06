Drones entorpecen 63 vuelos en Singapur

Un total de 63 vuelos tuvieron que ser demorados o desviados en un aeropuerto de Singapur en la última semana por la presencia de drones, informaron las autoridades, por lo que comenzó una investigación sobre las razones.La Autoridad de Aviación Civil de Singapur dijo el martes que la noche anterior, 18 vuelos fueron postergados y otros siete desviados en el Aeropuerto Changi “debido al mal tiempo y a la actividad de drones no autorizados”.Anteriormente, la entidad había confirmado que el martes y miércoles pasados varios drones fueron vistos volando en las inmediaciones del aeropuerto, lo que obligó a las autoridades a cerrar la pista. Un total de 37 vuelos fueron postergados y uno fue desviado a Kuala Lumpur, en la vecina Malasia.“Una comisión formada por varias agencias, entre ellas la Autoridad de Aviación Civil, el Changi Airport Group, la fuerzas armadas de Singapur y la fuerza policial de Singapur ha sido formada para localizar a los responsables”, dijo la entidad.Se negó a difundir la cantidad de drones involucrados o de quién se sospecha que los maneja, citando la investigación aún en curso.Poco después de informarse sobre los drones en el aeropuerto, el ministerio de Defensa de Singapur colocó en Facebook una foto de un soldado apuntando un aparato especial que emite ondas para sabotear la comunicación entre el dron y la persona que lo controla.Si bien la foto no fue tomada en Changi, parece indicar que las autoridades de Singapur están dispuestas a usar tecnologías contra drones.Los drones son en su mayoría controlados por radio mediante una frecuencia parecida a la del wifi. Un emisor de ondas interruptoras desarticula esa comunicación.“Debido a que los drones no son controlados directamente, la mayoría regresarían a su punto de partida o tratarían de aterrizar de inmediatamente si se usa esa táctica”, opinó Foong Shaohui, profesor de sistemas de aviación en la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur.“Será posible identificar a los operadores al analizar la información almacenada en el dron”, como fotos y datos de vuelo, añadió.