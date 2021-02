DT de San Luis: Félix Torres agredió a un niño; trata de encubrirlo con racismo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que Félix Torres jugador de Santos acusara a la plantilla del Atlético de San Luis de haberle hecho insultos racistas durante el juego de la Jornada 7 del Clausura 2021, Leonel Rocco, entrenador de los potosinos salió en defensa de sus jugadores.



El estratega charrúa señaló que estas acusaciones por parte de Torres y Santos se deben a que buscan tapar la agresión del ecuatoriano hacia el recoge balones.



"Félix Torres agredió a un niño recoge balones y para tratar de encubrirlo salió todo esto del racismo. Una acusación de ese estilo debe ser con nombre y pruebas. Es increíble lo que se armó, voy a hablar con Guillermo (Almada)", dijo en el programa Tirando Paredes, de Uruguay.



“Para tratar de encubrir todo eso, no sé de dónde sacaron lo del insulto racista. Lo hablamos con el plantel hoy y nada. Santos quedó dolido por la derrota y trataron de cubrir al jugador que agredió al niño, viene a decir que hubo insultos racistas, es increíble”.







Rocco señaló que la situación que acusa Torres es complicada porque durante el tumulto no dijo nada, sino que fue hasta que entró a su vestidor.



"En el tumulto nadie escuchó nada, no hubo ni siquiera una denuncia de los árbitros. Los supuestos insultos racistas contra Félix Torres surgieron recién cuando entraron al vestuario, medio raro", señaló



“En el informe arbitral nadie tocó el tema de algún insulto racista y eso que estaban todos ahí y esto surge después de que entran al vestidor”.