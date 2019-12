DT del Atlante y jugador salvaron a hombre de morir ahogado

Un acto heroico fue el que hicieron la mañana del sábado miembrosya que salvaron a un hombre de morir ahogado en el mar en Cancún.arriesgaron su vida al meterse al mar y sacar a una persona del sexo masculino que nadaba en la zona, pero que ya no pudo regresar a la orilla, debido al fuerte oleaje y que se alejó mucho de tierra firme.Y es que el Potro de Hierro se encuentra realizando su etapa de Playa en la Pretemporada previo al Clausura 2020, por lo que al momento de ver el riesgo que corría el hombre, tanto el estratega como el charrúa se lanzaron al agua para salvarle la vida.El hecho que se presentó esta mañana fue confirmado a Mediotiempo tanto por el jugador como por el entrenador.y rescatar a alguien: “Fue más impulso que otra cosa. Con Kevin Ramírez tomamos la decisión de aventarnos al agua, la verdad que estaba muy lejos,y qué bueno que aguantó porque sí nos tardamos en llegar.aparentemente se acalambró y ya no podía nadar", agregó Diego.Por su parte Kevin Ramírez también coincidió en que al hombre ya no le alcanzaba para regresar a tierra firme."Por suerte estábamos ahí y llegamos a tiempo para sacarlo porque al señor ya no le daban las fuerzas".