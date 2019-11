Detienen a sujeto cuando violaba a un perro

Oaxaca.- Un hombre fue descubierto infraganti cuando se encontraba abusando sexualmente de un perro que habría sido objeto ya de varias violaciones.



Un reporte sobre un sujeto maltratando al can en las redes sociales alarmó a las autoridades, quienes arribaron al lugar señalado por los internautas y encontraron al supuesto dueño de la mascota abusando del animal por lo que fue puesto a disposición de las autoridades y acusado de zoofilia y maltrato animal.



Los hechos se registraron debajo del puente Guadalupe Victoria, en las inmediaciones del río Atoyac de Oaxaca en donde el can fue rescatado por la Subdirección de Control Sanitario, de la Dirección De Servicios Municipales, donde fue atendido por veterinarios, quienes indicaron que el perro era un macho mestizo de 3 años de edad. Lamentablemente todo parecía indicar que esa no era la primera vez que el animal sufría de abuso sexual.



Con información de La Verdad.