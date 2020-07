Dua Lipa confirma colaboración con Madonna

Escuchar Nota

LEVITATING REMIXED BY THE BLESSED MADONNA FEATURING MY IDOLS MADONNA & MISSY ELLIOTT - 14TH OF AUGUST - DREAM COME TRUE LETS GO!!!!!! pic.twitter.com/qoj9c3WCIM — DUA LIPA (@DUALIPA) July 27, 2020

, además de contar con las mezclas de The Blessed Madonna y que saldrá el próximo 14 de agosto.A través de sus redes sociales, la cantante mostró su felicidad al trabajar con dos artistas que fueron una gran influencia para ella."'Levitating' mezclado por The Blessed Madonna con mis ídolos Madonna y Missy Elliot. 14 de agosto. Los sueños se hacen realidad ¡¡¡Vamos!!!".La imagen muestra a las artistas, donde destaca la intérprete de "La Isla Bonita", quien aparece en su faceta de Madame X.Recordemos que para el disco "Madame X" la "Reina del Pop" también realizó un dúo que causó una gran polémica por los fans dde la intérprete, luego que compartiera su micrófono con el reguetonero Maluma.En especial fue para la canción "Medellín", la cual dividió opiniones, pero a partir de la cual se forjó una relación más firme entre ambos, como lo dejaron ver a través de diversos actos públicos en los que se pudo conocer la cordialidad que hay entre ambos.Madonna, 37 años de la reinaFue elcuando el mundo presenció la primera producción de la estadounidense, el cual gozó de buenas críticas.Con temas como "Everybody", "Lucky Star" y "Burning Up", el álbum alcanzó el octavo lugar en la lista de los Billboard.