Duarte se deslinda de multihomicidio de la Narvarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, negó su participación en el multihomicidio de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa, cometido el 31 de julio de 2015 en un departamento de la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México.A través de un comunicado difundido en la cuenta de Twitter, el veracruzano señaló que "no es casualidad" que se le vuelva a vincular con el caso después de haber denunciado persecución política y extorsión por parte de la PGR."Considero un acto ruin que se trate de lucrar con la memoria de estas víctimas y con el dolor de sus familiares y amigos; repito, no es casualidad que a días de mi aparición en los medios de comunicación, curiosamente después de 4 años, se pretenda nuevamente involucrarme en estos brutales hechos", expuso."Sobre todo cuando existe una investigación que llevó a la condena de los responsables de estos hechos, realizada por una institución de Procuración de Justicia de un Gobierno ajeno al que yo encabecé".El pasado 31 de julio, en el cuarto aniversario del multihomicidio, familiares de las víctimas pidieron nuevamente que se investigue la posible participación de Duarte y de su ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.Según Duarte, los "datos duros" evidencian que no tuvo participación son los videos del donde se aprecian los responsables; las confesiones de los detenidos; el arma homicida; y el "móvil" relacionado con la recuperación de droga."Y lo más importante: la condena por parte de autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México de los responsables de estos hechos, los cuales se encuentran compurgando su castigo en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente", agregó.