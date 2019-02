Este martes, un juzgado de distrito concedió a la Fiscalía de Veracruz llevar a cabo los trámites ante el Gobierno federal para que Guatemala autorice que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte sea juzgado por el delito de desaparición forzada."La solicitud aislada del fiscal de incorporar un diverso delito a la petición inicial de extradición, no es un acto unilateral cuyo efecto sea la lesión real y actual de algún derecho fundamental o subjetivo", señala la resolución.Cabe mencionar que el Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México desechó el amparo promovido por Javier Duarte.Se detalló que se desechó el amparo debido a que los trámites impugnados no forman parte de la fase inicial del proceso de extradición.Puesto que no corresponde a la autoridad estatal pedir el permiso de Guatemala, sino a la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.Cabe recordar que el exgobernador de Veracruz, fue extraditado por Guatemala el 17 de julio de 2017 para que fuera imputado en México por tres expedientes penales.El primero federal por delincuencia organizada y lavado de dinero, y segundo del fuero común por peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.