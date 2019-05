Duda Carlos Salcedo de ir a la Copa Oro

Al no estar recuperado al cien pero ciento de la lesión muscular que le impidió jugar como titular la Final con los Tigres, Carlos Salcedo anticipó que asistirá a la convocatoria de la Selección, pero para ser valorado antes de pensar en ir a la Copa Oro."Es un hecho que tengo un golpe, una molestia en la rodilla y al final tendré que ser valorado cuando llegue a la Selección, hacer exámenes médicos y estar ahí con Carlos Pecanha (el kinesiologo del Tri)", explicó el defensa."Hablé ya con la gente y el cuerpo técnico del "Tata" (Martino) y quedamos en un acuerdo, de que al final si alcanzó a cumplir ese acuerdo estaré y si no, pues tendré que ser honesto y por el bien mío y el de la Selección obviamente no tapar un lugar y mejor dejarle ese puesto a alguien que esté al cien por ciento".El ex defensa del Eintracht de Frankfurt no pudo jugar la Final de ida por una lesión en la rodilla izquierda, además de sólo jugar unos minutos en la final de vuelta contra el León.Salcedo dijo respetar los motivos de cada uno de los jugadores que militan en clubes europeos, que han desistido a ser llamados para jugar con el Tri mayor la Copa Oro del próximo mes en Estados Unidos."Creo que es respetable, cada quien hace de su carrera lo que cree conveniente y al final creo que más allá de hacer énfasis o de hablar tanto si vienen o no vienen, creo que nos deberíamos enfocar a los que están, a los que estamos y todos hemos sabido eso, de que en la Selección debemos estar al cien por ciento y los que no, se debe respetar", agregó.