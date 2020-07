Duda la Secretaría de Salud de regreso presencial a clases

Escuchar Nota

"En este momento, la decisión no está tomada. Existen algunas indicaciones que sugieren que, definitivamente, en el mes de agosto no va a ser posible regresar. Quizá en septiembre, pero, insisto, todavía no se toma una decisión, depende de muchos factores", explicó en conferencia nocturna.

"Hoy (ayer) prometimos presentar el semáforo de riesgo para todo el país. Éste es el semáforo de riesgo Covid que empezará a cobrar vigencia a partir del próximo lunes 20 de julio, cuando es la semana 30, y durará, al menos, una semana", indicó el funcionario en conferencia nocturna desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

#Estados: El nuevo semáforo presentado hoy tendrá vigencia del 20 de julio al 26 de julio, el estado de #Coahuila se mantiene en rojohttps://t.co/gkddheYkKg — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 18, 2020

"No se trata de que a los niños y a las niñas se les vaya a enseñar en la escuela a ver al otro como un enemigo potencial, como una amenaza de contagio, sino como un ser al que hay que cuidar", apuntó.

La fecha para eles incierta todavía, debido a que lacontinúa en el país, indicó ayer Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.Aunque se había considerado que, el funcionario dijo que es probable que no se pueda en ese mes.Detalló que se ha reunido con el Secretario de Educación Pública,a, para analizar el curso de la epidemia en cada estado.Cuestionado sobre si, López-Gatell dijo que el próximo martes se reunirán con el Presidente André Manuel López Obrador y con las autoridades de la SEP para analizar propuestas.Ayer, la Secretaría de Salud (SSa) confirmó. Además, registró 331 mil 298 casos acumulados desde que inició la epidemia, es decir, 7 mil 257 más que el jueves.La SSa y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) difirieron en la periodicidad con la queHugo López-Gatell presentó ayer el nuevo semáforo, pero sin dar mayor detalle ni ser claro en la periodicidad con que se actualizará.Sin embargo, en el mapa que presentó se indicaba que, indicador de máximo riesgo.De acuerdo con el nuevo semáforo de riesgo,. Se trata de Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo.Mientras que los estados que se encuentran en alerta naranja son Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Campeche.Por separado, el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, aseguró ayer queEn conferencia de prensa, el recién nombrado presidente de la Conago, aseguró que acordaron esto en la reunión que sostuvieron el jueves pasado con el Subsecretario de Salud.Además, indicó, se decidió cambiar la ponderación de los cuatro criterios utilizados para medir el nivel de riesgo de cada estado., mientras que el indicador de casos hospitalizados subirá de 20 a 30 por ciento, al igual que la tendencia del síndrome Covid-19 –la suma de casos confirmados y sospechosos–.El criterio de positividad, que hace referencia a cuántos casos resultan positivos a coronavirus por cada 100 pruebas realizadas, se mantendrá en 10 por ciento, sostuvo.El priista señaló que el único criterio en el que las acciones gubernamentales pueden incidir directamente es en la ocupación hospitalaria, pues los otros criterios tienen que ver con el comportamiento viral.El 10 de julio, López-Gatell afirmó que laYa es obligatorio en 21 entidades elal salir de casa.En seis entidades más su uso es obligatorio es algunos espacios, principalmente enEn las otras cinco entidades –Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Sinaloa y Tlaxcala– no se ha decretado su uso obligatorio a nivel estatal.Las entidades que desde abril decidieron ordenar el uso obligatorio en cualquier espacio de la vía pública son Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México y Durango.También en Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.En el regreso a clases, cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, se pondrán en práctica, entre otras medidas,, adelantó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.Se alistarán además, señaló, apoyos pedagógicos y psicológicos, tanto a los alumnos como a los docentes.De acuerdo con un comunicado, subrayó queAl participar en la instalación virtual del Consejo Ciudadano de la, señaló que dentro de las tareas de este organismo destaca la de repensar la vida escolar.El método de aprendizaje colaborativo, remarcó, será uno de los ejes para la dinámica y la convivencia en las aulas, con el objetivo de promover el cuidado del otro.Moctezuma exhortó a los integrantes del Consejo Ciudadano al cambio hacia una nueva normalidad en el sistema educativo nacional.Al salir del túnel de la pandemia de coronavirus, los países se encontrarán con más, advirtió el Banco de Desarrollo Interamericano (BID).Habrá barreras nuevas al crecimiento inclusivo que antes no existían y pérdidas de capital humano. Además en la ausencia prolongada de una vacuna, los consumidores y trabajadores seguirán ansiosos y reacios a participar en las mismas actividades económicas que antes les importaban.Con el movimiento de capital, bienes y personasr, sentenció en un nuevo estudio titulado Salir del túnel pandémico con crecimiento y equidad: Una estrategia para un nuevo compacto social en América Latina Covid-19. Para enfrentar estos retos económicos y sociales, que serán los más difíciles de los últimos 20 años, consideró que no bastarán las estrategias del pasado para volver al crecimiento mediocre que se tenía previo a la crisis.Esa no será una respuesta satisfactoria para la región, advirtió en el nuevo reporte, en el que se establece que mientras dure la contingencia sanitaria, la zona estará transitando por un túnel de incertidumbre.