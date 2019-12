Dudan apostadores de Andy Ruiz Jr.

Ciudad de México.- Es el campeón y siguen sin creer en el “gordito”.



En la primera parte de la saga, Andy Ruiz tumbó cuatro veces a Anthony Joshua y terminó noqueándolo para convertirse en campeón del mundo. Con todo y eso, las casas de apuestas del orbe siguen sin creer en Andy Ruiz.



Los momios para el segundo capítulo de la rivalidad tienen abajo otra vez al peleador mexicano, aunque no tan abajo como el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando Ruiz sorprendió al mundo.



Hace medio año, las casas de apuestas no daban un peso por Ruiz.



Hubo momios que llegaron a tener al británico hasta 33 veces favorito sobre el tricolor. Nadie imaginaba el resultado de la pelea.



Los aficionados que apostaron a Ruiz como ganador cobraron grandes dividendos en aquella ocasión, y ahora para la segunda pelea que se celebrará en Arabia Saudita también saldrían ganadores, aunque no con un porcentaje tan alto.



Los momios se mantuvieron en las últimas semanas 3 a 1 en favor del inglés, pero a horas del combate, se comienzan a cerrar un poco, y Joshua es favorito 2.5 a 1 sobre Andy.



Precios por las nubes

Será una revancha exclusiva para aficionados con carteras repletas de billetes.



La segunda parte entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua, que se celebrará el sábado en Arabia Saudita, noqueó ya los precios del legendario combate que celebraron en 2015 el estadunidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao en Las Vegas.



Resulta que el precio del boleto más caro para la revancha de los pesos Completo, a celebrarse en la Diriyah Arena en la ciudad de Diriyah, cercana a Riad, anda en taquilla en 50 mil riales de Arabia Saudita, algo así como 13 mil 500 dólares en ringside, que a su vez son alrededor de 265 mil pesos.



Ahora, el boleto más barato, en la zona 5, anda en alrededor de 138 dólares, y todavía habría algunos disponibles en la misma semana de la pelea, algo que causa asombro.



Los organizadores auguran un lleno, ya que Arabia pagó 100 mdd por llevarse la pelea.



Desfavorable

33 a 1 apuesta que en promedio dan las casas por el empate en la pelea de revancha.