Dudosos, ataques a corporaciones

Los atentados contra los edificios de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y Fuerza Coahuila están muy dudosos, pues si los hubieran llevado a cabo sicarios, hubieran arrasado con todo, incluyendo el personal que en ese momento se encontraba en las corporaciones, no sólo con disparos contra las fachadas, consideró el secretario general de la Federación de Trabajadores Transportistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel.El presidente de Canacintra, Rolando Rivero Ceballos, hizo un llamado a Gobierno del Estado para acelerar la instalación de cámaras de seguridad en Monclova, al considerar que ayudaría a detectar gente armada como la que baleó los edificios de diversas corporaciones policiacas, y a delincuentes del fuero común.‘Atentados son para distraer a la ciudadanía’Javier Hernández del Ángel, líder de los taxistas de Monclova, no descartó que los atentados ocurridos recientemente se traten de una cortina de humo creada por las mismas autoridades para distraer a la población de alguna situación.Comentó que se supone que en esas corporaciones policiacas debe haber gente de guardia en el exterior de los edificios, y es mucha casualidad que en ninguno de los atentados había personal de vigilancia cuando se llevaron a cabo.“Algo está muy dudoso; al menos por lo que hemos visto en la televisión, en otros estados los sicarios llegan baleando y hasta matan a quienes están en las dependencias”, apuntó.El entrevistado dijo que las declaraciones que hacen las autoridades de Seguridad Pública sobre estos casos dejan mucho que desear, y citó como ejemplo la realizada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Luis Pliego Corona, en torno de que el reciente atentado contra el edificio de Fuerza Coahuila es una cosa infantil.De que hay grupos delictivos, los hay, y por donde quiera, expuso, pero si en el caso de la Región Centro de Coahuila hubiera algo serio pasaría lo que en otros estados, en que gente armada llega y barre con quien esté enfrente, incluso criaturas.Insistió en que cree que estos atentados son para distraer a la gente, pues dijo que los políticos crean cortinas de humo cuando existen problemas graves en un Estado o a nivel nacional.Desde hace más de dos meses se anunció la instalación de 150 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, pero es fecha que no sucede.“Que se acelere la instalación de cámaras porque ayudaría mucho en todos los aspectos, no sólo de gente armada, también de robos a la industria y el comercio”, dijo Rolando Rivero, el líder de los empresarios de la industria metal mecánica en la Región Centro de Coahuila.Comentó que tiene entendido que no se han instalado las cámaras porque la empresa responsable de hacerlo está analizando los mejores sitios para ubicarlas en la localidad.Añadió que el objetivo es instalarlas en los puntos más críticos y de mayor movimiento, así como en las zonas más conflictivas de Monclova.