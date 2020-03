Duele a coahuilenses, pero apoyan la postergación de los Juegos Olímpicos

Escuchar Nota

“En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la OMS, el presidente del COI y el Primer Ministro de Japón han concluido que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021, para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional”, precisa el COI en un comunicado.

#Deportes: El COI ha tenido que acelerar las conversaciones para decidir qué hacer con los Juegos después de que el mundo del deporte le apremiara a tomar una decisiónhttps://t.co/KRNCBqvOBQ — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 24, 2020

“Es una buena decisión por cuestiones de salud y seguridad de todos los involucrados, pues todo mundo está parado, los atletas no entrenan y no compiten, por lo tanto los árbitros no arbitran y también pierden el ritmo, siempre habrá tiempo de realizar otros juegos”, señaló.

“Duele porque ya te habías preparado muchísimo, porque habías dejado tus estudios, tu familia y muchas cosas, para buscar el sueño olímpico; duele pero la verdad yo prefiero que se aplacen por la seguridad de todos y en lo personal, para entrenar mejor y estar 100 por ciento preparada”, comentó.

“Creo que es algo bueno, ya que no todos los deportes habían concluido con su clasificación y así podrían terminar sus procesos. Por otro lado mi preparación internacional se había tenido que interrumpir y de esta forma el próximo año podré reanudarlo”.

“Ojalá y se analice bien el proceso que tendremos para llegar en forma a los juegos, pero rebuscar quiénes irían no se me hace del todo una buena idea. Los atletas Mexicanos que ya estaban para esta justa no les fue regalado el boleto, fue ganado con el esfuerzo y dedicación y demostraron que son los mejores de México y deberían de seguir su preparación con otro programa de competencias”.

