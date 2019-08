Dueña de perro maltratado miente y dice que lo rescató

Su nombre era, dijo la semana pasada el sheriff del condado de, en. Una ciudadana preocupada la había encontrado abandonada a un lado de la carretera el 17 de agosto, dijo. El hocico de Dani estaba cerrado con cinta adhesiva y su garganta abierta. La buena samaritana, llevó corriendo al perro al veterinario para salvarla, ganándose los corazones de los amantes de los animales a lo largo de la nación. El veterinario descubrió un chip en Dani que decía que venía de HART Rescue , en Cincinnate – y pronto llegaron las consultas a la oficina del sheriff para saber cómo podían ayudar al perro.Jones no tuvo que buscar demasiado para descubrir quién era el propietario de Dani: era la misma persona que la había "encontrado" tirada en la carretera – y que se inventó toda la historia sólo para conseguir asistencia veterinaria gratuita.Jones dijo que los investigadores supieron por la propietaria, que no fue identificada, que Dani se había cortado el cuello en realidad después de correr hacia una valla de alambre de púas. Como el dueño no podía permitirse llevar al perro al veterinario, la persona fingió "encontrar" al perro maltratado en la carretera e inventar una horrible historia. Las marcas rojas alrededor del hocico de Dani no venían del uso de una cinta adhesiva, sino del bozal que le colocaba su ama durante varias horas al día porque Dani "estaba destrozando objetos de su casa y se había vuelto agresivo con otros perros".El caso es la última historia emotiva que se vuelve viral y termina siendo un engaño. En los últimos meses y años, varios falsos buenos samaritanos han incluido desde falsos indigentes, hasta falsas esposas de bomberos. Quizás más notable fue la historia de una mujer sobre un veterano sin hogar que la ayudó al costado de la carretera después de que ella se quedara sin gasolina, que llevó a la gente a donar más de 400 mil dólares en la página de GoFundMe que ella creó para él, y que terminó ser una forma de ganar dinero.