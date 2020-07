Dueño de bar coloca una valla eléctrica en la barra para respetar la sana distancia

Escuchar Nota

El pasado 4 de julio, en Inglaterra se permitió la reapertura de los bares, siempre y cuando cumplieran con las medidas sanitarias. Entre ellas se incluye minimizar el contacto del personal con los clientes, y reducir el tiempo que los clientes pasan en el bar.



“Tengo una barra muy pequeña. Todo el mundo está acostumbrado a sentarse junto a la barra, apoyándose en ella. Ahora no pueden hacerlo. Las cosas han cambiado”, explicó.



El propietario de un bar en Inglaterrapor la pandemia del coronavirus (COVID-19).El propietario de The Star Inn,para asegurarse de que se siguen las pautas de distanciamiento social.“Si hubiera puesto un poco de cuerda sin más, no creo que nadie hubiera prestado tanta atención como a una valla eléctrica”, comentó el dueño del bar a Reuters.El propietario del bar señaló que las reglas que se han hecho debido a la pandemia es un gran cambio para su negocio.El hombre contó que la valla no está encendida, pero el hecho de verla provoca que los clientes se mantengan alejados.