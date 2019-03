Dulces Medrano, éxito basado en el esfuerzo

Los primeros dulces tradicionales que Silvia preparó, los hizo en la cocina de su casa con la receta que le enseñó su madre. Han pasado poco más de 20 años desde entonces, tiempo en el que Dulces Medrano ha endulzado la vida de los saltillenses, pero también de extranjeros que visitan esta tierra.Silvia Medrano Saucedo es originaria de Ramos Arizpe. Comenzó con apenas unos cuantos dulces que comercializaba con algunos conocidos. Sin una organización formal, el trabajo era demasiado comparado con los beneficios reales.Aunque Silvia estudió Ciencias de la Educación, no la ejerció para dedicarse a su familia, ardua labor que combina con esta empresa que actualmente es la fuente de empleo de siete personas, incluida ella, aunque cuenta con la colaboración de su esposo.Durante mucho tiempo, como sucede con muchos micronegocios, Dulces Medrano se mantuvo en la informalidad. El respaldo de Gerardo Camacho, su compañero de vida, ha sido fundamental en los logros alcanzados.“Mi marido es como mi motor, él siempre está dispuesto junto conmigo, la verdad es que esto ha sido entre los dos… al principio los hacía para contribuir en mis gastos más personales, después le empezamos a dar forma”, dijo.Silvia produce unos 18 dulces típicos, muchos de ellos de temporada, con ingredientes como nuez garapiñada, cajeta, ate de membrillo o conservas, entre otros.La apuesta es a brindarle un valor agregado a los productos del campo. En un predio del ejido El Realito, ubicado en Ramos Arizpe, ellos producen una parte de la nuez, membrillo e higos.Estos dulces tradicionales se encuentran disponibles en el local de Dulces Medrano ubicado en el bulevar Colosio, al norte de la ciudad, tienda abierta desde octubre, pero también en una mesa artesanal o kiosco en una plaza comercial en el periférico Luis Echeverría.Durante mucho tiempo la producción se realizó en su casa, pero recientemente echaron a andar los trabajos en una pequeña planta donde han logrado mejorar sus metas.Silvia sigue paso a paso las recetas de su madre en cada dulce que prepara, una tradición que le gustaría que trascienda las generaciones, sin embargo, considera que lo más complicado a lo largo de estos años es la misma comercialización.“Nosotros vamos a muchos eventos culturales para que nos conozcan, que prueben… la comercialización es lo más difícil”, dijo, sin embargo han echado mano de diferentes estrategias para colocarse en la preferencia de los clientes.Al tratarse de algo tan tradicional, estos dulces también se han ganado un lugar en las canastas que empresarios de la región obsequian a sus ejecutivos foráneos y extranjeros, atendiendo un mercado creciente.Por la naturaleza del negocio, las temporadas altas suelen ser muy buenas, pero las temporadas bajas también llegan al extremo. Sin embargo, el mantenerse al pie del cañón depende de sacrificios y esfuerzo; todos los recursos para fondear este negocio han salido de sus propios bolsillos, poco a poco.Los planes de seguir creciendo continúan. Además de seguir posicionándose como marca de un producto de calidad hecho en Saltillo, Silvia no descarta la posibilidad de llegar a exportar sus dulces.“Nunca quites el dedo del renglón, no te desesperes… hazlo. A mí me ha motivado que es mi tiempo, que no le estoy trabajando a nadie, sino que es algo que yo quiero, es lo que me gusta y me estimula; también me anima que doy empleo”, dijo Silvia.