Dumbo tiene momentos tristes, pero no se excede: DeVito

En la película “Dumbo”, el circo es una metáfora de la familia, por lo que hay momentos de tristeza, muy emotivos, aunque por estar dirigida a todo el público, no se excede en melancolía, aseguró el actor, director y productor estadunidense Danny DeVito.En la nueva cinta de Disney de acción real, dirigida por Tim Burton y que se estrena este día en el país, DeVito interpreta a “Max Medici”, el dueño del circo que compra a la señora “Dumbo”.“El circo es una metáfora sobre la familia. (Medici) está tratando de mantener a todo mundo en el circo, que tenga un cheque y busca que todo sea democrático y que cada quien tenga una opinión”, dijo en charla con los medios.Y continuó:“La magia de Tim Burton está por toda la película. Tal vez está un poco menos oscura, hay momentos de tristeza, emotivos, pero no se excede, Tim la mantuvo en un plano para que puedan verla desde niños de tres o cinco años hasta los abuelos”.Para el actor de 74 años, este nuevo largometraje es una “gran oportunidad para conectar”, toda vez que aborda la discriminación.“Por ser diferente, yo me alejo de esta criatura (Dumbo). Los niños son los que reconocen su valor y entienden que debe ser visto por lo que tiene dentro y no por lo que se ve solamente”.Danny reconoció que desde pequeño es fan de la historia del paquidermo de enormes orejas que vio la luz en 1941, la cual lo conmueve mucho, algo que volverá a suceder.“Se trata de una historia para todas las edades con esa visión mágica de Tim. Fue glorioso grabarlo, fue una experiencia de alegría y diversión que disfruté”, indicó.El elenco lo completan Michael Keaton como “V. A. Vandevere”; Colin Farrell, “Holt Farrier”; Eva Green, “Colette Marchant”; Nico Parker, “Milly”; y Finley Hobbins, “Joe”.