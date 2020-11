Duplica Biden ventaja en Georgia y la amplía en Pensilvania

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La ventaja del demócrata Joe Biden en el estado clave de Georgia se duplicó esta tarde, mientras las autoridades cuentan más boletas.



El liderazgo de Biden sobre el Presidente Donald Trump en el Estado, que da 16 votos electorales, pasó de mil 544 votos a 4 mil 235, al 98 por ciento del conteo.



Los funcionarios en Georgia seguían contando votos por correo, provisionales, boletas militares y sufragios de ciudadanos en el extranjero.



El demócrata, que según la AP tiene 264 votos electorales de los 270 para ganar el Colegio Electoral y hacerse con la Presidencia, necesitaba ganar sólo un Estado más para lograr ese objetivo.



También tenía una ventaja en Pensilvania, con 14 mil 725 votos más que Trump, al 96 por ciento del escrutinio. AP y otros sitios periodísticos estaban aguardando para declarar a un vencedor en el estado debido al conteo de las boletas provisionales.



Esos votos son aquellos de electores a los que se les pide una verificación antes de ser contados. Pensilvania tenía esta mañana cerca de 85 mil boletas, aunque podrían ser hasta 100 mil, según las autoridades.



El conteo en el Estado podría seguir durante la siguiente semana, pero una actualización de datos podría determinar que se declare un ganador.



En Nevada, donde el conteo iba al 92 por ciento, el ex Vicepresidente estaba adelante del Mandatario por 20 mil 137 votos (Agencia Reforma).



Biden amplía su ventaja en Pensilvania, estado crítico para la elección



El candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, continúa ampliando su ventaja en su natal estado de Pensilvania, colocándolo cada vez más cerca de ganar la elección.



El exvicepresidente está aventaja por más de 14 mil 500 votos y el impulso se ha mantenido a su favor en un estado que el presidente Trump no puede permitirse perder, pues otorga 20 votos electorales.



La tarde del viernes quedaban más de 110 mil boletas por correo que se debían contar en Pensilvania, informaron las autoridades.



En el condado de Filadelfia, área fuerte demócrata que apoyó a la ventaja de Biden sobre Trump, hay alrededor de 40 mil boletas que deben contarse.



Al mediodía de este viernes, en el condado de Allegheny restaban unas 52 mil boletas pendientes de conteo. Una orden judicial originada por un error de impresión en la boleta hizo que funcionarios electorales del condado de Allegheny no pudieran iniciar la revisión de 29 mil de esas boletas hasta las 17:00 h.



A medida que el conteo de Pensilvania se ralentiza, los asesores de Biden y Trump tienen fija la mirada en los estados de Nevada y Arizona que podrían influir en el destino de la elección.



Si Biden se hace con Nevada, ello le proporcionaría otro camino hacia la Casa Blanca. En el caso de Arizona, varios medios ya dan la victoria al demócrata en el estado, que otorga 11 votos electorales; sin embargo, otros medios de comunicación decidieron no pronunciarse todavía sobre el resultado en esta entidad



Con información de CNN





